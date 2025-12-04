Attacke auf Idarer Marktplatz Gerichtsurteil: Angeklagter muss in die Psychiatrie 04.12.2025, 15:00 Uhr

i In seinem Schlusswort bestritt der Angeklagte weiterhin die Tat - das Gericht folgte hingegen den Plädoyers von Anklage und Nebenklage und verurteilte ihn zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe. Volker Hartmann/dpa. picture alliance / dpa

Nach einer brutalen Attacke auf dem Idarer Marktplatz fällt das Gericht ein Urteil, das sowohl Strafe als auch Therapie umfasst.

Nach sechs Verhandlungstagen fiel nun das Urteil gegen einen 31-Jährigen aus Idar-Oberstein, der Ende Januar am Marktplatz Idar völlig grundlos eine vierköpfige Personengruppe angegriffen hatte. Dabei wurde ein 64-Jähriger durch einen heftigen Faustschlag zu Boden gebracht – mit der Folge eines Schädelbasisbruchs und einer Hirnblutung.







