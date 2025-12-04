Attacke auf Idarer Marktplatz: Gerichtsurteil: Angeklagter muss in die Psychiatrie
Nach einer brutalen Attacke auf dem Idarer Marktplatz fällt das Gericht ein Urteil, das sowohl Strafe als auch Therapie umfasst.
Nach sechs Verhandlungstagen fiel nun das Urteil gegen einen 31-Jährigen aus Idar-Oberstein, der Ende Januar am Marktplatz Idar völlig grundlos eine vierköpfige Personengruppe angegriffen hatte. Dabei wurde ein 64-Jähriger durch einen heftigen Faustschlag zu Boden gebracht – mit der Folge eines Schädelbasisbruchs und einer Hirnblutung.