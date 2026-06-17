Premiere kann stattfinden
Gericht ebnet Weg für Mörschieder Karl-May-Festspiele
Winnetou kann am Samstag ungehindert losreiten: Das Verwaltungsgericht Koblenz hat eine einvernehmliche Lösung zwischen den Bete
Winnetou kann am Samstag ungehindert losreiten: Das Verwaltungsgericht Koblenz hat eine einvernehmliche Lösung zwischen den Beteiligten eines Rechtsstreits für die Spielsaison 2026 erreicht.
Leonhard Stibitz

Nach monatelangem Rechtsstreit ist der Weg frei: Die Karl-May-Festspiele in Mörschied starten am Samstag – mit weniger Lärm, aber genauso viel Spannung.

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Bald präsentiert die Freilichtbühne Mörschied ihr neues Stück „Winnetou 2 – Das Geheimnis des Scouts“, Premiere ist am Samstag, 20. Juni. Die umfangreichen Vorbereitungen und intensiven Proben laufen schon seit Wochen. Ein wenig getrübt war die Vorfreude des Ensembles der Karl-May-Festspiele auf die erste Vorstellung allerdings durch einen Rechtsstreit, der erst kurz zuvor beigelegt werden konnte (wir berichteten).

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