Premiere kann stattfinden Gericht ebnet Weg für Mörschieder Karl-May-Festspiele 17.06.2026, 13:44 Uhr

i Winnetou kann am Samstag ungehindert losreiten: Das Verwaltungsgericht Koblenz hat eine einvernehmliche Lösung zwischen den Beteiligten eines Rechtsstreits für die Spielsaison 2026 erreicht. Leonhard Stibitz

Nach monatelangem Rechtsstreit ist der Weg frei: Die Karl-May-Festspiele in Mörschied starten am Samstag – mit weniger Lärm, aber genauso viel Spannung.

Bald präsentiert die Freilichtbühne Mörschied ihr neues Stück „Winnetou 2 – Das Geheimnis des Scouts“, Premiere ist am Samstag, 20. Juni. Die umfangreichen Vorbereitungen und intensiven Proben laufen schon seit Wochen. Ein wenig getrübt war die Vorfreude des Ensembles der Karl-May-Festspiele auf die erste Vorstellung allerdings durch einen Rechtsstreit, der erst kurz zuvor beigelegt werden konnte (wir berichteten).







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