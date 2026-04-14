Stimmen zur Bürgermeisterwahl Gerd Böhnke: Wähler haben eine einmalige Chance vertan Stefan Conradt 14.04.2026, 08:32 Uhr

i Amtsinhaber Uwe Weber gehörte zu den ersten Gratulanten, nachdem das Wahlergebnis am Sonntagabend feststand. Reiner Drumm

Markus Schulz (SPD) wird Nachfolger von Uwe Weber als Herrstein-Rhaunener Verbandsbürgermeister. Der Amtsinhaber gehörte zu den ersten Gratulanten, nachdem das – äußerst knappe – Wahlergebnis am Sonntagabend feststand.

Uwe Weber sagt: „Beiden Kandidaten gratuliere ich ganz herzlich, Julia Hagner zu dieser anerkennenswerten und tollen Aufholjagd und Markus Schulz, dass er mein Nachfolger wird. Die für mich persönlich wichtigste Wahlentscheidung fiel bereits vor drei Wochen, als sich für mich zwei geeignete Kandidaten für die Stichwahl qualifizierten.







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