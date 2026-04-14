Markus Schulz (SPD) wird Nachfolger von Uwe Weber als Herrstein-Rhaunener Verbandsbürgermeister. Der Amtsinhaber gehörte zu den ersten Gratulanten, nachdem das – äußerst knappe – Wahlergebnis am Sonntagabend feststand.
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Uwe Weber sagt: „Beiden Kandidaten gratuliere ich ganz herzlich, Julia Hagner zu dieser anerkennenswerten und tollen Aufholjagd und Markus Schulz, dass er mein Nachfolger wird. Die für mich persönlich wichtigste Wahlentscheidung fiel bereits vor drei Wochen, als sich für mich zwei geeignete Kandidaten für die Stichwahl qualifizierten.