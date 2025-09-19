E-Bus auf Testfahrt Geräusch- und emissionsfrei in die Zukunft Christian Schulz 19.09.2025, 11:00 Uhr

i Dieser E-Bus ist seit einigen Tagen im Landkreis Birkenfeld unterwegs. Hosser

Der E-Mobilität gehört die Zukunft. Das ist im Straßenverkehr bereits zu sehen. Jetzt gehen - wie im neuen ÖPNV-Konzept verankert - die ersten E-Busse im Nationalparklandkreis an den Start.

Vielen Idar-Obersteinern ist er sicher schon aufgefallen: Seit ein paar Tagen fährt ein recht futuristisches Gefährt, vollgestopft mit modernster Technik durch den Landkreis Birkenfeld und ruft viele positive Reaktionen hervor. Die Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld (NVB) testen einen Elektrobus des chinesischen Herstellers BYD und haben hierzu für zwei Wochen ein Vorführfahrzeug erhalten.







