Gerätehäuser: Zukunftsweisend, modular und nachhaltig

Die Unterhaltung und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren sind eine der Pflichtaufgaben im Etat der VG. Nun hat der Rat einen Grundsatzbeschluss für künftige Neubauten in modularer Bauweise getroffen. Auch vier neue HLF 10 werden angeschafft.
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung in Rückweiler einen Grundsatzbeschluss gefasst, Feuerwehrgerätehäuser künftig in Holzständerbauweise zu errichten. Hierfür hat man auch die Baupläne sowie die Fachplanungen für Heizung, Klima- und Sanitäranlagen sowie Elektrik als Muster von der VG Winnweiler erworben, wo bereits zwei solcher Gerätehäuser entstehen.