Hoppstädten-Weiersbach Generationswechsel bei der Kinder- und Jugendhilfe Franz Cronenbrock 26.09.2025, 16:30 Uhr

i Der neue Vorstand des Kinder- und Jugendhilfevereins mit zwei erfahrenen Beisitzern: von links: Volker Freytag, Diana Heyda, Nikita Bergmann, Ellen Bergmann, Aimeé Haßdenteufel und Andreas Ding Franz Cronenbrock

Peter Heyda gab nach 25 Jahren den Vorsitz des des Kinder- und Jugendhilfevereins Hoppstädten-Weiersbach ab. Er blickte in seiner Abschiedrede auf 25 Jahre seit der Gründung zurück. Ein neuer Vorstand wurde gewählt.

Der Kinder- und Jugendhilfeverein Hoppstädten-Weiersbach (KiJuHi) hat bei seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Nach über 25 Jahren wollte der bisherige Vorstand, der seit der Gründung fast unverändert bestanden hatte, die Geschicke des Vereins in jüngere Hände übergeben.







