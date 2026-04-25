Von Plettenberg sagt Servus Generalvikar, Wanderer und Fußballer verabschiedet sich Karsten Schultheiß 25.04.2026, 18:00 Uhr

i Schlüsselübergabe: Der scheidende Generalvikar Ulrich von Plettenberg (rechts) und sein Nachfolger Tim Sturm, der aus Sommerloch (Kreis Bad Kreuznach) stammt. Inge Hülpes/Bistum Trier. Bistum Trier

Eine prägende Figur des Bistums steht vor einem Rollenwechsel nach einer Dekade voller Reformen, Haushaltsfragen und Aufarbeitung. Was das für die Zukunft der Diözese bedeutet, bleibt offen.

Nach fast zehn Jahren gab Ulrich von Plettenberg, der aus dem Landkreis Birkenfeld stammende Generalvikar des Bistums Trier, sein Amt auf, um wieder als Pfarrer an der Basis zu wirken.Bei einem Festakt verabschiedete ihn Bischof Stephan Ackermann und dankte ihm für die „gute, intensive Zeit miteinander“.







Artikel teilen

Artikel teilen