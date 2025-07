Der Ortsgemeinderat Hoppstädten-Weiersbach hat in seiner vergangenen Sitzung unter anderem über eine Bündelausschreibung für den Strom, den die Gemeinde zum Beispiel für eigene Gebäude nutzt, beraten. In einer vorherigen Sitzung des Rates hatte man sich gegen das Ausschreibungsverfahren der Kommunalberatung entschieden und wollte stattdessen einen eigenen Weg gehen. Das ist aber nicht ganz so einfach, wie es sich im Nachhinein herausgestellt hat und auch wesentlich teurer.

Denn es kommen extrem hohe Kosten für das Ausschreibungsverfahren auf die Ortsgemeinde zu, die mit etwa zehn anderen Kommunen die VG-Verwaltung beauftragt hat. Diese darf aber nicht selbstständig tätig werden, sondern muss nach Vorschrift ein externes Unternehmen mit der Ausschreibung beauftragen. Allein diese Kosten belaufen sich auf fast 21.000 Euro, die anteilmäßig je nach Verbrauch auf die einzelnen Kommunen aufgeteilt werden. Für die Ortsgemeinde komme da ein mittlerer vierstelliger Betrag zusammen, denn allein die Straßenbeleuchtung in Hoppstädten-Weiersbach verbrauche etwa 71.000 Kilowattstunden Strom und für die gemeindeeigenen Gebäude kämen nochmals etwa 74.000 Kilowattstunden zusammen, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Der Rat hatte zu entscheiden, ob er an dieser Ausschreibung teilnehmen will und welche Variante der Stromlieferung, ob Normalstrom, Ökostrom ohne Neuanlagenquote, oder Ökostrom mit 33, oder 100 Prozent Neuanlagenquote ausgeschrieben werden sollte.

Es wurde aber noch eine fünfte Variante hinzugenommen, nämlich die des günstigsten Stromes. Jutta Freytag (SPD) gab zu bedenken, dass man als Sitzgemeinde des Umweltcampus die Ökostromvariante wählen solle. Die Abstimmung ergab, dass zwei Ratsmitglieder für die Variante vier Ökostrom mit 100 Prozent Neuanlagenquote votierten, während 12 Ratsmitglieder plus Ortsbürgermeister Manuel Weber (CDU) für die fünfte Variante, die günstigste Stromlieferung, ihre Stimme abgaben.

Keine Rallyes in Hoppstädten-Weiersbach

Außerdem beschloss der Gemeinderat, dass zukünftig keine Rallyes mehr auf Hoppstädten-Weiersbacher Grund durchgeführt werden sollen. Anfragen für derartige Veranstaltungen kann somit in Zukunft bereits die Ortsgemeindeverwaltung ablehnen, mit der Begründung, dass es nun einen Grundsatzbeschluss gibt. In der Vergangenheit mussten diese Anfragen zu jeder Veranstaltung im Gemeinderat abgestimmt werden, was zu teilweise längeren Debatten geführt hatte. Auch diesmal gab wieder kein einstimmiges Abstimmungsergebnis – zehn Ratsmitglieder stimmten für den Grundsatzbeschluss, zwei enthielten sich und zwei stimmten dagegen. Es fehlten aber bei dieser Gemeinderatssitzung mehrere Ratsmitglieder der SPD und einer der Freien Wähler entschuldigt. Die Jagdgenossenschaft Hoppstädten hatte in ihrer Jahreshauptversammlung beschlossen, einen Antrag für ein generelles Verbot für Rallyefahrten an die Ortsgemeinde zu stellen.

„Mein Fehler“ nannte Ortsbürgermeister Manuel Weber die Bezeichnung des Tagesordnungspunktes fünf „Einspruch der Bürgerinitiative – Information“. „Dafür entschuldige ich mich“, so Weber weiter und erläuterte, dass es sich bei einem Schreiben der Bürgerinitiative Weiterentwicklung und Naturschutz Hoppstädten-Weierbach an den Gemeinderat nicht um einen Einspruch handle, sondern Hinweise der Bürgerinitiative zum laufenden Ausbau eines Nahwärmenetzes in der Gemeinde. In dem Schreiben gab die Bürgerinitiative Hinweise zu gesetzlichen Vorgaben. Klaus-Peter Lauer bedankte sich für die Hinweise, gab aber auch zu bedenken, dass weder Einspruch noch Stellungnahmen zu dem geplanten Vorhaben möglich sei, da es noch keine Beschlüsse dazu gäbe.

Wohnbaugebiet nicht mehr in Planung

Der Gemeinderat fasste ebenfalls einen Beschluss über die Herausnahme einer geplanten Wohnbaufläche im Bereich Stebelsgarten/Unter der Forst aus dem Flächennutzungsplan mehrheitlich bei einer Gegenstimme von Hans-Josef Sauer (Bürgerstimme). Hintergrund ist die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP). Dort ist dieses 1,89 Hektar große Gebiet noch als Bauerwartungsland ausgewiesen. Es besteht ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan aus dem Jahre 2005. Diese Fläche möchte die Ortsgemeinde zurückgeben in den Pool der Verwaltung als Ausgleichsfläche für angedachte andere Neubaugebiete. Die Fläche erscheine als Bauland eher ungeeignet, wie Ratsmitglied Klaus-Peter Lauer (Freie Wähler) erläuterte, denn es sei in einem Quellgebiet, wie durch eine Begehung der SGD-Nord und aus teuren Gutachten, die vor längerer Zeit erstellt worden seien, festgestellt worden wäre. Insgesamt habe es sich nur um 12 Bauplätze gehandelt, zudem hätte die Gemeinde bei der Erschließung einen Abstand von 20 Meter zum Bachlauf „Staffelbach“ einhalten müssen, wie Lauer mitteilt.

Weiter beschloss der OG-Rat einstimmig den Bebauungsplanentwurf „Sondergebiet AGRI-Photovoltaik In der Würzeltsdell“ und beauftragte die Verbandsgemeindeverwaltung mit der Durchführung der formellen Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern. OB Weber berichtete, dass die Zufahrt über Bacharbach geklärt wurde und die Verwaltung mit dem Antragsteller in Verhandlungen stehe. Der Ortsgemeinderat beschloss die Ausweisung eines Pilgerwegs auf Hoppstädten-Weiersbacher Gemarkung. Der Sankt-Jakobus-Pilgerwanderweg führt von Bingen nach Tholey.