Das ist eine faustdicke Überraschung: Der Gemeinderat Reichenbach hat den unmittelbar bevorstehenden Straßenausbau in der Hauptstraße am Mittwochabend gekippt. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar.
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Eine in dieser Form wohl einmalige und historische Ratssitzung erlebten die zehn Besucher am Mittwochabend im Gemeindehaus Reichenbach. Einmalig, weil schon in der Einwohnerfragestunde, die über eine Stunde andauerte, der folgende Tagesordnungspunkt zum Ausbau der Reichenbacher Hauptstraße fast abgehandelt wurde.