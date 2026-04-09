Überraschung im Gemeinderat
Gemeinderat kippt Straßenausbau in Reichenbach
Die Reichenbacher nennen den Kreuzungsbereich, wo Hauptstraße, "Auf dem Schoss" und "Auf Schulhöh" aufeinandertreffen Kreuzweg.
Die Reichenbacher nennen den Kreuzungsbereich, wo Hauptstraße, "Auf dem Schoss" und "Auf Schulhöh" aufeinandertreffen Kreuzweg. Der fest geplante Ausbau der L172 durch den Ort wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom Mittwochabend erst mal nicht durchgeführt.
Gerhard Müller

Das ist eine faustdicke Überraschung: Der Gemeinderat Reichenbach hat den unmittelbar bevorstehenden Straßenausbau in der Hauptstraße am Mittwochabend gekippt. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar.

Lesezeit 3 Minuten
Eine in dieser Form wohl einmalige und historische Ratssitzung erlebten die zehn Besucher am Mittwochabend im Gemeindehaus Reichenbach. Einmalig, weil schon in der Einwohnerfragestunde, die über eine Stunde andauerte, der folgende Tagesordnungspunkt zum Ausbau der Reichenbacher Hauptstraße fast abgehandelt wurde.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren