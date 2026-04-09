Überraschung im Gemeinderat Gemeinderat kippt Straßenausbau in Reichenbach Gerhard Müller 09.04.2026, 10:45 Uhr

i Die Reichenbacher nennen den Kreuzungsbereich, wo Hauptstraße, "Auf dem Schoss" und "Auf Schulhöh" aufeinandertreffen Kreuzweg. Der fest geplante Ausbau der L172 durch den Ort wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom Mittwochabend erst mal nicht durchgeführt. Gerhard Müller

Das ist eine faustdicke Überraschung: Der Gemeinderat Reichenbach hat den unmittelbar bevorstehenden Straßenausbau in der Hauptstraße am Mittwochabend gekippt. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar.

Eine in dieser Form wohl einmalige und historische Ratssitzung erlebten die zehn Besucher am Mittwochabend im Gemeindehaus Reichenbach. Einmalig, weil schon in der Einwohnerfragestunde, die über eine Stunde andauerte, der folgende Tagesordnungspunkt zum Ausbau der Reichenbacher Hauptstraße fast abgehandelt wurde.







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