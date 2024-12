Gebietsreform Obere Nahe Gemeinden im Kirchenkreis organisieren sich neu 25.12.2024, 15:00 Uhr

i So organisieren sich die Kirchengemeinden Idarbachtal, Veitsrodt-Herborn, Göttschied, Leisel und Siesbach neu. Evangelischen Kirchenkreis Obere Nahe

An Neujahr beginnt für den evangelischen Kirchenkreis Obere Nahe ein neues Zeitalter.

Mit dem ersten Glockenschlag in der Silvesternacht gehören elf Kirchengemeinden im evangelischen Kirchenkreis Obere Nahe der Geschichte an. An ihre Stelle treten zwei größere und zukunftsfähigere Gebilde. So entsteht im Süden des Kirchenkreises die Evangelische Hoffnungsgemeinde Nahe Hochwald durch die Fusion von sechs Gemeinden.

