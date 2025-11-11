Gemeindefest: Neuer Ort und neuer Termin festgelegt

Traditionell findet das Gemeindefest in Hoppstädten-Weiersbach am letzten Augustwochenende statt. Das soll sich nun ändern. Auch einen neuen Platz für die beliebte Feier legte die Gemeinde fest.
Der Kulturausschuss Hoppstädten-Weiersbach hat intensiv das kommende Gemeindefest 2026 diskutiert. In diesem Jahr war das Gemeindefest zusammen mit dem Schubkarrenrennen am ersten Augustwochenende veranstaltet worden. Es galt für das nächste Jahr einen Termin und einen Veranstaltungsort zu finden.