Der Gemeinderat stimmt der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu. Doch zuerst muss die Naturschutzbehörde zustimmen. Denn es befinden sich geschützte Arten auf dem Gebiet „Auf der Platt“. Eine Bürgerinitiative fordert ein neues Naturschutz-Gutachten.
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Den städtebaulichen Entwurf für das Neubaugebiet „Auf der Platt“ in Hoppstädten-Weiersbach hat das zuständige Planungsbüro Helko Peter dem Gemeinderat vorgestellt. In dem Neubaugebiet sollen verschiedene Wohnformen, von Mehr- bis Einfamilienhäusern über Doppelhäuser bis zu seniorengerechtem Wohnen gebaut werden.