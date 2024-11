Tempo 30 in Rückweiler Gemeinde will den Weg zum Schulbus sicherer machen 24.11.2024, 17:00 Uhr

i In Rückweiler soll in der Flurstraße und „Am Höhwald“ eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden. Der Gemeinderat will dies auf die Berglangenbacher Straße ausweiten. Benjamin Werle

Der Rückweilerer Gemeinderat hat sich mit der Einrichtung einer Tempo-30-Zone für das Neubaugebiet befasst und dann eine Ausweitung auf die Berglangenbacher Straße beschlossen. Die Diskussion verlief kontrovers, eine Kontrolle wurde eingefordert.

In Rückweiler wird zu schnell gefahren. Nicht nur in der Hauptstraße oder auf der Kreisstraße 63 in Richtung Freisen. Auch im Neubaugebiet „Am Höhwald“ gab es zunehmend Beschwerden, wie Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung berichtete.

