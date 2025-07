Sehr zufrieden zeigte sich Frauenbergs Ortsbürgermeister Karl-Heinz Thom mit dem Ergebnis der jüngsten Gemeinderatssitzung. Schließlich stimmte der Gemeinderat einstimmig zu, dass das Friedhofsgebäude an zwei Außenseiten einen neuen Anstrich erhält.

Die unterschiedlichen Temperaturen und die Nähe zum Wald hatten dem bestehenden Anstrich arg zugesetzt. Weiterhin konnte er dem Rat eröffnen, dass der Verkauf eines Baugrundstücks „Am Birkenwald“ unterschriftsreif beim Notar vorliegt. Allerdings musste er auch berichten, dass ein anderer Eigentümer sein Baugrundstück wieder an die Gemeinde zurückgibt, da dieser sich mittlerweile gegen einen Hausbau entschieden habe.

Zur weiteren Abstimmung lag dem Rat die Kaufabsicht eines Unternehmers, der gleichzeitig drei Baugrundstücke in der Ringstraße sowie ein Baugrundstück „Am Birkenwald“ erwerben möchte, vor. Der Investor selbst war an dem Abend der Sitzung verhindert und konnte seine konkreten Planungsideen nicht persönlich vortragen. Thom informierte den Gemeinderat, dass er mehrfach mit dem Unternehmer korrespondiert hatte, sodass er dessen Absicht vortragen und auch auf aufkommende Fragen eingehen konnte. So konnte der Rat seine Zustimmung zum Verkauf geben. Da die unbebauten Grundstücke in der Ringstraße allerdings derzeit noch verpachtet sind, entschloss sich der Rat, zum Ausgleich dem Pächter Teile eines Wiesengrundstücks in der Bahnhofstraße zur Verpachtung anzubieten.

Thom zeigte sich erfreut über das positive Ergebnis der beiden Großveranstaltungen Burgfest und Bikertreffen, die alle Erwartungen voll erfüllt hätten. Der Ortschef bedankte sich bei der Kreissparkasse für die Spende einer Ruhebank, die an der Friedhofshalle aufgestellt wurde. Im Dorfgemeindehaus wurde der defekte Kaffeeautomat ersetzt, und der Klöppel der Friedhofsglocke musste durch ein Unternehmen gesichert werden.

Thom zeigte sich besonders glücklich, dass nach jahrelanger Planung nun endlich die Treppe zur Mietwohnung im Dorfgemeinschaftshaus repariert wurde und nun auch sehr ansehnlich ist. Weiterhin informierte Thom über die Sperrung des Waldweges zum Moosberg und über den Holzeinschlag in der Rinzendell. Er dankte der Jugendfeuerwehr für die tatkräftige Hilfe bei der Säuberung der Gullys. Nicht glücklich war er über das Verhalten von Personen, die an zwei Stellen im Wald Grillfeuer entfacht hatten. Zum Glück sei die Feuerwehr rechtzeitig informiert worden, die die Glut löschte und die Brandstelle überwachte.

Thom berichtete über den Stand der Umrüstung der Straßenlampen zur stromsparenden LED-Beleuchtung. Die OIE habe fast alle – bis auf drei Lampen – umrüsten können. Er wies darauf hin, dass die neuen Lampen nachts gedimmt und zur Schonung der Elektronik nicht mehr ausgeschaltet werden. Der Verbrauch sei zu vernachlässigen. Er warnte ausdrücklich vor einem Wespennest im Kleidercontainer am Friedhof, dessen Entfernung zur Zeit nicht möglich sei. Die Sitzung findet am 15. September um 18.30 Uhr statt.