Nachdem die Wetterprognose für Sonntag nicht die besten Aussichten bot, zogen die Musiker des Ruschberger Musikvereins Germania für ihr Sommerkonzert kurzerhand in den Bürgersaal um. Und die Besucher ließen sich auch vom Regen nicht abhalten, mehr als 120 Gäste wollten das Sommer Opening mit den Gastorchestern aus Freisen und Tiefenstein sowie einem Auftritt des musikalischen Nachwuchses nicht entgehen lassen, berichtet MV-Sprecher Stefan Alsfasser.

„Es kamen deutlich mehr Besucher, als wir es nach der Wettervorhersage erwartet hätten“, erklärte Alsfasser. Die Halle hatten die Ruschberger mit viel Liebe zum Detail sommerlich dekoriert, um auch die Jahreszeit in der Halle spürbar zu machen. Pünktlich um 11 Uhr ging es mit dem Fassbieranstich los. Und die Zuhörer – darunter auch viele Eltern und Kindern – suchten sich Plätze im Saal. Um die Mittagszeit spielte dann der Musikverein Freisen auf und bot verschiedene Märsche und Polka dar. Mit Stücken wie „Auf der Vogelweide“ verstanden es die Gäste aus Freisen, für Stimmung in der Halle zu sorgen.

Dann wurde es mucksmäuschenstill in der Halle, als die Kinder des Ausbildungsorchesters ihre Instrumente hervorholten und auf den Stühlen vor den Notenblättern Platz nahmen. Gebannt verfolgten die Gäste wie die 15 Nachwuchsmusiker unter der Anleitung von Marina Martini Melodien wie „Freude schöner Götterfunken“ und „House Party“ vorstellten. Und für ihren gut halbstündigen Auftritt erhielten sie auch viel Lob und lautstarken Beifall.

Ab 15 Uhr leitete der Musikverein Tiefenstein dann in das Nachmittagsprogramm über. Mit Werken wie „Ein Leben lang“ der Fäaschtbänkler oder der dem Arrangement von Thiemo Kraas zur „80er Kulttour“ unterhielten das Blasorchester die Leute im Saal gut zwei Stunden lang mit stimmungsvollen Klängen – was von lauten Zugaberufen und viel Applaus garniert wurde. „Es herrschte richtig gute Stimmung im Saal“, berichtet Alsfasser.

Organisationsteam bereitet alles vor

Im Vorfeld hatte ein neunköpfiges Team um Marina Martini das Sommeropening vorbereitet und die restlichen aktiven und passiven Mitglieder um Unterstützung für Auf- und Abbau und die Schichten an Essens- und Getränkestand gebeten. So waren nach dem Aufbau am Samstag beim Sommerkonzert mehr als 15 Helfer in mehreren Schichten im Einsatz, um für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen – und das lief alles planmäßig.

„Wir sind absolut zufrieden mit dem Verlauf des Sommer Openings“, sagt Alsfasser. Gerade der gute Zuspruch von Eltern und Kindern zeige, dass die Jugendarbeit des Musikvereins gut ankomme und auch ein wichtiger Baustein für den Verein sei. Die Ruschberger selbst machen nun eine kurze Sommerpause – ganz ohne Proben – bevor es Anfang August weitergeht. Dann steht am 9. August auch der nächste Auftritt beim Mettweilerer Brunnenfest auf dem Terminkalender.