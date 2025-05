In Regulshausen ist endlich die neue Kindertagesstätte in Betrieb gegangen. Zum Start schauten OB Frank Frühauf und Vertreter des Stadtrats vorbei.

Am 1. April startete der Betrieb in der neuen städtischen Kindertagesstätte Regulshausen. Jetzt wurde Eröffnung mit geladenen Gästen gefeiert. Die Einrichtung bietet 50 Plätze für Kinder von 1 bis 6 Jahren – davon sieben für Kinder unter 2 Jahre und 43 für Kinder über 2 Jahre – die bereits alle vergeben sind. Gemeinsam mit Rats- und Ausschussmitgliedern und den beteiligten Firmen besichtigte der Stadtvorstand die neue Kita, für die Öffentlichkeit wird es voraussichtlich im kommenden Jahr einen Tag der offenen Tür geben.

Die im Stadtteil Regulshausen gelegene Kita befindet sich auf einem rund 3000 Quadratmeter großen Areal in der Straße Höstchesflur. Das eingeschossige Gebäude mit einer Fläche von mehr als 600 Quadratmetern wurde in Holzständerbauweise errichtet. Die technische Ausstattung mit Wärmepumpe, PV-Anlage und zentraler Lüftungsanlage orientiert sich an modernsten Standards. Die Einrichtung verfügt unter anderem über Spiele-, Bau- und Bastelzimmer, eine Bewegungsbaustelle, einen Forscherraum sowie Schlaf-, Ruhe- und Entspannungsräume. Das großzügige Außengelände ist mit Spieltürmen, verschiedenen Schaukeln, Rutschen, einem Mini-Twister und einem Wasserspielplatz ausgestattet.

Planung lief seit vielen Jahren

Nach einer längeren Zeit der Planung und Vorbereitung der Maßnahme durch das städtische Gebäudemanagement begannen im September 2023 die Bauarbeiten, die bis März 2025 andauerten. Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor, nach derzeitigem Stand liegen die Baukosten aber einschließlich Baunebenkosten und Möblierung bei knapp 5,2 Millionen Euro.

Nach Erteilung der Betriebserlaubnis konnte die neue Kita am 1. April in Betrieb gehen. Zum Start wurden zehn Kinder zur Eingewöhnung aufgenommen. Aktuell besuchen 17 Kinder die Einrichtung, die Eingewöhnung wird sukzessive fortgesetzt. Aktuell kümmern sich insgesamt sieben Erziehungskräfte um die Kinder.

Da möchte der OB doch glatt nochmal Kind sein

Bei der Besichtigung zeigte sich Oberbürgermeister Frank Frühauf begeistert von der großzügigen Einrichtung und der modernen Technik und sagt: „Hier wurde nicht einfach nur eine Kita gebaut, hier wurde in die Zukunft investiert: in Umweltfreundlichkeit, in kindgerechte Architektur, in ein pädagogisches Zuhause.“ Frühauf dankte den anwesenden Vertretern der am Bau beteiligten Unternehmen und den Mitarbeitern des städtischen Gebäudemanagements, das für die Planung verantwortlich zeichnete. Begeistert zeigte sich der Oberbürgermeister auch von den Spielmöglichkeiten im Außenbereich: „Ich glaube, viele von uns wären da selbst gern noch mal Kind: Spieltürme, Schaukeln, Rutschen, ein Mini-Twister und sogar ein Wasserspielplatz – das klingt fast nach einem kleinen Freizeitpark.“ red