Viel los am Schleiferplatz Gelungener „After Work“-Auftakt in Idar Stefan Conradt 08.05.2026, 10:55 Uhr

i Das Duo „Alles“ sorgte für die musikalische Umrahmung des „After Work“-Auftakts auf dem Schleiferplatz in Idar. Reiner Drumm

Gemeinsam die Innenstadt beleben, Netzwerke knüpfen und die regionale Zusammenarbeit weiter auszubauen: Das ist die Idee hinter der Veranstaltungsserie von „City Mood“ und der der Wirtschaftsförderung Idar-Oberstein.

Der Auftakt ist gemacht: Trotz kühler Temperaturen kamen am Donnerstagabend wieder viele Fans der „After-Work“-Reihe der Wirtschaftsförderung Idar-Oberstein auf den Schleiferplatz in Idar. Nicht nur Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern auch Besucher und Familien schauten vorbei und ließen sich vom Duo „Alles“ musikalisch unterhalten.







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