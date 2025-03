Ein intriganter Mafia-Boss, eine verwöhnte Tochter, eine kapriziöse Witwe, eine hyperaktive Journalistin und dazu noch ein Kommissar, der mit seinen eigenen Dämonen kämpfen muss. Das Stück „Der Fall Pablo“, das am Samstagabend in der Stadthalle in Birkenfeld vor vollem Haus Premiere feierte, steckt voller Überraschungen und spannender Nebengeschichten.

Am spannendsten ist jedoch die Tatsache, dass eine Gruppe junger Leute zwischen 14 und 18 Jahren seit September einen großen Teil ihrer Freizeit in dieses Projekt des Jugendtheaters Birkenfeld investiert hat. Theaterpädagogin Loraine Iff leitet es. Gegenüber der Nahe-Zeitung sagt sie: „Ich habe viel von ihnen gefordert. Aber es hat sich gelohnt.“ Das hat es tatsächlich, denn die Vorstellung war überaus unterhaltsam.

Verbandsbürgermeister Matthias König eröffnete den Abend mit einer kurzen Rede, mit der er die Zuschauer auf das Kommende noch neugieriger machte. Er versprach einen Abend à la Sherlock Holmes. Nicht ohne Grund: Denn ganz nach dem traditionellen Krimi-Prinzip macht sich im Kreis um das Mordopfer Pablo jeder verdächtig. Selbst der Kommissar kommt aufgrund seiner inneren Dämonen ins Visier der Ermittlungen.

Das Stück spielt im London der 1920er-Jahre, als Kokain genauso zum Alltag der damaligen Schicki-Micki-Gesellschaft gehörte wie der Charleston. Das Stück war nicht zuletzt deshalb so charmant, weil es sich die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler selbst erarbeitet und geschrieben haben. Auch wenn der Handlungsstrang nicht allzu kompliziert ist, hat doch jede Figur ihren eigenen unverwechselbaren Charakter und ihre besonderen Eigenheiten, die manchmal – trotz aller Spannung – auch für Gelächter sorgten.

i Emily Schuh als der Kommissar und Emilia Strünke als James Butsch, einer der mutmaßlichen Täter Ingrid Raagaard

Witzig ist auch die absolute Gender-Blindness der jungen Leute. Während alle männlichen Figuren von Mädchen gespielt wurden, schlüpfte ein Junge in die Rolle der hübschen, aber auch kapriziösen und schwierigen Witwe des Mordopfers. War das bewusst so gewählt? Loraine Iff: „Nein, sie wollten es einfach so. Es hat sich so ergeben.“ Ein zweiter junger Mann spielt das Opfer Pablo in kurzen Video-Rückblenden.

Das Projekt entstand in Kooperation mit dem Verein zur Förderung von Theater, Kunst und Film Kamäleon, der Verbandsgemeinde, der Stadt und dem JUZ Birkenfeld sowie dem Stadtjugendamt Idar-Oberstein. „Wege ins Theater“, ein Projekt der ASSITEJ im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, hat es gefördert.

Am Sonntagabend gab es eine zweite Aufführung in Idar-Oberstein, eine dritte und letzte gibt es in der Turnhalle Algenrodt am kommenden Sonntag, 6. April, 17 Uhr.