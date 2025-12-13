Visit Baumholder lädt ein Gelungene Premiere der Winternights in Baumholder Sascha Saueressig 13.12.2025, 08:30 Uhr

i Trotz des Schmuddelwetters tagsüber kamen doch weit mehr als 100 Besucher am Abend zur ersten Winternight auf den Place de Warcq. Sascha Saueressig

Michael Schug und Ralph Pees haben den Place de Warcq in ein vorweihnachtliches Ambiente gehüllt. Viele kamen, um mitzufeiern; und im benachbarten Museum gab es Krippen zu bewundern. Doch es musste regnen, bevor die Masse den Weg fand.

Bei der Premiere der Winternights in Baumholder füllte sich der Place de Warcq am Mittwochabend doch zusehends. Und dies, obwohl die Wetterprognose eher verhalten war und es nach 20 Uhr einen kurzen Schauer gab. Doch das tat der Veranstaltung keinen Abbruch – zog einige ins benachbarte Museum, wo neun Aussteller ihre Weihnachtskrippen und Dekorationen präsentierten und zum Verkauf anboten.







Artikel teilen

Artikel teilen