Gelungene Premiere der Winternights in Baumholder

Michael Schug und Ralph Pees haben den Place de Warcq in ein vorweihnachtliches Ambiente gehüllt. Viele kamen, um mitzufeiern; und im benachbarten Museum gab es Krippen zu bewundern. Doch es musste regnen, bevor die Masse den Weg fand.
Lesezeit 2 Minuten
Bei der Premiere der Winternights in Baumholder füllte sich der Place de Warcq am Mittwochabend doch zusehends. Und dies, obwohl die Wetterprognose eher verhalten war und es nach 20 Uhr einen kurzen Schauer gab. Doch das tat der Veranstaltung keinen Abbruch – zog einige ins benachbarte Museum, wo neun Aussteller ihre Weihnachtskrippen und Dekorationen präsentierten und zum Verkauf anboten.