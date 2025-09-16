Am Nachmittag mussten kurzfristig zusätzliche Parkplätze geöffnet werden, so groß war der Andrang bei der 26. Auflage des Bauern- und Kunsthandwerkermarktes der Verbandsgemeinde Baumholder in Berglangenbach. „Es war super, wir hatten auch mit dem Wetter Glück“, erklärte Ortsbürgermeister Kurt Jenet. So blieb es entgegen der Wettervorhersage den Sonntag über trocken – und bei einigen Wolken wurde es bis zu 21 Grad warm.

Und so kamen mehrere Tausend Besucher aus nah und fern am Sonntag nach Berglangenbach – Autos aus dem Raum Kaiserslautern bis hin nach Saarbrücken waren auf den Wiesen oberhalb des Ortes zu sehen. Und dort wurden die angereisten Gäste bereits von Eseln, Ziegen, Schafen und Alpakas des Bernhardshofes fröhlich begrüßt. Die Besucher wanderten dann von der Anhöhe in Scharen ins Dorf – und auch der Fahrservice mit einem Shuttlebus vom Bahnhof in Heimbach sowie einem weiteren Bus von den Parkplätzen für die weniger mobilen Gäste wurden gut angenommen. Die Feuerwehr habe dies wieder sehr gut organisiert, lobt der Ortschef.

i Beim Speedcarving mit der Motorsäge flogen bei Maurice Eickhoff die Späne, während im Hintergrund der Harvester zu sehen ist, der auch viel Interesse weckte. Werle Benjamin

„Zu Beginn war es noch etwas ruhiger, aber am frühen Nachmittag wurde es richtig voll“, informiert auch Jessica Zimmer von der Touristeninformation der VG. Dementsprechend positiv seien auch viele Rückmeldungen der Standbetreiber gewesen, sagte sie weiter. „Die Beschicker waren durchaus zufrieden, einige haben sich auch direkt fürs nächste Jahr angemeldet“, schilderte sie.

Und auch Kurt Jenet ist voll des Lobes für die Standbetreiber und die unzähligen Helfer aus der Ortsgemeinschaft, die im Vorfeld beim Aufbau und am Montag beim Abbau unterstützten. „Ohne eine funktionierende Gemeinschaft wäre dies nicht möglich, und da werde ich nicht müde, dies Jahr für Jahr zu betonen“, erklärte er: „Eine gute Gemeinschaft macht auch ein großes Stück unserer Heimat aus“

„Wir haben einigen langjährigen Standbetreibern wie Reinhold Götten, der Familie Köster mit dem Ponyreiten oder auch der Obstbrennerei Zimmer mit einem Präsent für ihre Treue gedankt.“

Kurt Jenet, Ortsbürgermeister

Zwischen den Ständen roch es am Sonntag aromatisch-köstlich am Stand von Eva Kullmann. Die Verkaufstheke der Geschäftsfrau war gefüllt mit Knoblauchvariationen, vor allem aus Frankreich. „Das ist meiner Meinung nach der Beste“, bekundet die Verkäuferin aus Bad Schwalbach, die dabei auf die gute Qualität der Böden im europäischen Nachbarland verwies. Sehr zufrieden äußerte sich Kullmann, die bereits seit mehr als 15 Jahren beim Bauernmarkt in Berglangenbach aufschlägt, über die Organisation und die Resonanz der Veranstaltung. In diesem Jahr habe sie einen neuen Standort an der Ecke zwischen Hauptstraße und Bergstraße zugesprochen bekommen. Dieser biete mehr Platz für Theke und Fahrzeug. „Das macht es deutlich einfacher für mich“, freute sich die Geschäftsfrau.

i Ortsbürgermeister Kurt Jenet (Bildmitte) freute sich über die hervorragende Resonanz. Werle Benjamin

Auch die Bäckerei aus Mannheim war in diesem Jahr wieder mit einem Stand dabei und bot ofenfrisches Brot, süße Teilchen und andere Backwaren auf 18 Metern Verkaufsfläche an. „Der Markt hat eine sehr gute Mischung aus regionalen Produkten, Handwerksvorführungen und leckerem Essen und Getränken“, betonte Jenet. Dies werde von den Besuchern wie den Standbetreibern geschätzt – und so sind nicht nur die Beschicker immer wieder gern in Berglangenbach, auch viele Besucher lassen sich den Termin am zweiten Septemberwochenende nicht entgehen. „Viele kommen vorbei und treffen wieder bekannte Gesichter, und es kommt zum Austausch“, berichtete Jenet.

i In der Markthalle bei Kaffee und Kuchen sorgte der Musikverein Ruschberg für Unterhaltung. Werle Benjamin

Um kurz nach 11 Uhr hatte Kurt Jenet den Bauernmarkt in der Markthalle eingeläutet. VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser übernahm die Begrüßung der Gäste aus nah und fern und gab den amerikanischen Gästen einen kleinen Einblick in den Tag. Im Anschluss spielte der Musikverein Germania Ruschberg auf, während am Nachmittag der Musikverein Asweiler für Stimmung sorgte. „Gegen 15 Uhr rief die Feuerwehr an, und wir mussten zusätzliche Parkplätze auf den angrenzenden Wiesen öffnen“, schilderte der Ortsbürgermeister. Und die Gäste blieben bis in den frühen Abend – so war nicht nur an den Essens- und Getränkeständen richtig viel los, auch im Gasthaus Fahrtwind nutzten die Besucher die Plätze, um etwas auszuspannen. Das Kuchenteam konnte erneut mehr als 100 Kuchen und Torten verkaufen

Das Konzept habe vom Aufbau an wieder gegriffen. Dennis Lachance und Andreas Seibert kümmerten sich schon am frühen Morgen um die Belange der Standbetreiber, während kurz vor dem offiziellen Beginn noch einmal das neue Sicherheitskonzept besprochen wurde. „Es hat alles sehr gut funktioniert“, erklärte Jenet. Einzig die eingeladenen Honoratioren seien in diesem Jahr, abgesehen von den US-Amerikanern und Vertretern der Bundeswehr, eher dürftig vertreten gewesen, sagte er – ob Ortsbürgermeister aus den Nachbargemeinden oder Abgeordnete – hier hätte Jenet sich mehr Zuspruch erwartet.

Blaues Los mit der Nummer 022 gewinnt

Den eigens von Reinhold Götten für die Tombola angefertigten Tisch hat die Losnummer in der Farbe Blau 022 gewonnen. Der Gewinn kann über Ortsbürgermeister Kurt Jenet abgeholt werden. Der Gewinn aus der Verlosung kommt zu gleichen Teilen dem Kinderspielplatz in Berglangenbach sowie dem Ronald-McDonald-Haus in Homburg zugute.