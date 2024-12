Gar nicht schöne Bescherung Geldautomat in Veitsrodt gesprengt Christian Schulz 25.12.2024, 09:40 Uhr

i Schwer beschädigt wurde die Volksbank-Filiale in Veitsrodt bei einem Sprengstoffanschlag auf den Geldautomaten. HOSSER. Hosser

Durch die nächtliche Detonation wurden Nachbarn aus dem Schlaf gerissen. Das Gebäude ist schwer beschädigt, die Täter auf der Flucht.

Schöne Bescherung: Kurz vor 4 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag wurde in der Filiale der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank in der Hauptstraße in Veitsrodt der dortige Geldautomat gesprengt. Die Detonation war so heftig, dass ein massiver Schaden am Gebäude entstand.

