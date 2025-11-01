ÖPNV im Kreis Birkenfeld Geisterhaltestelle Bikepark wird wohl bald abgebaut 01.11.2025, 15:00 Uhr

i Seit drei Jahren wird auf der Nationalparklinie 890 tagtäglich im Zwei-Stunden-Rhythmus die offizielle Haltestelle „Bikepark Idarkopf“ angefahren. Immerhin seien schon ein paarmal Wanderer zugestiegen, berichtet der Fahrer. Reiner Drumm. Rd

Die „Geisterhaltestelle“ Bikepark Idarkopf soll schon bald wieder abgebaut werden. Das ist einer Stellungnahme von RNN und Kreisverwaltung zu entnehmen.

Im Nationalparklandkreis Birkenfeld gibt es nicht nur „Geisterbusse“, sondern auch eine „Geisterhaltestelle“: Seit drei Jahren wird auf der Nationalparklinie 890 tagtäglich im Zwei-Stunden-Rhythmus die offizielle Haltestelle „Bikepark Idarkopf“ angefahren, sie befindet sich oberhalb von Stipshausen an der Kreisstraße 24 nach Hochscheid.







Artikel teilen

Artikel teilen