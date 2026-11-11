Debatte in Idar-Oberstein
Geheime Ältestenratssitzung turbulent und ergebnislos 
Auch im nichtöffentlichen Ältstenrat gibt es kein Ergebnis mit Blick auf die viel diskutierte Ausschreibung der Bürgermeisterste
Auch im nichtöffentlichen Ältstenrat gibt es kein Ergebnis mit Blick auf die viel diskutierte Ausschreibung der Bürgermeisterstelle in Idar-Oberstein.
HOSSER. Hosser

Was wurde da hinter verschlossenen Türen im Ältestenrat der Stadt Idar-Oberstein mit Blick auf die Bürgermeisterwahl diskutiert? Was kam letztlich dabei raus? Kehrt Ruhe ein? Nach Informationen unserer Zeitung gibt es kein Ergebnis.

Lesezeit 2 Minuten
Nehmen wir das von vielen kommunalpolitisch interessierten Bürgern mit Spannung erwartete Ergebnis vorweg: Es gibt keines… Wie die Ausschreibung für die Bürgermeister-Stelle in Idar-Oberstein aussehen und wer somit Nachfolger des im Juli 2027 ausscheidenden Friedrich Marx werden soll, bleibt völlig offen.
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