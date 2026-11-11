Was wurde da hinter verschlossenen Türen im Ältestenrat der Stadt Idar-Oberstein mit Blick auf die Bürgermeisterwahl diskutiert? Was kam letztlich dabei raus? Kehrt Ruhe ein? Nach Informationen unserer Zeitung gibt es kein Ergebnis.
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Nehmen wir das von vielen kommunalpolitisch interessierten Bürgern mit Spannung erwartete Ergebnis vorweg: Es gibt keines… Wie die Ausschreibung für die Bürgermeister-Stelle in Idar-Oberstein aussehen und wer somit Nachfolger des im Juli 2027 ausscheidenden Friedrich Marx werden soll, bleibt völlig offen.