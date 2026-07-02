Mit dem Rad in Idar unterwegs Geh- und Radweg an K37 ist nicht vergessen Sascha Saueressig 02.07.2026, 15:47 Uhr

i Die Kreisstraße 33 zwischen dem Kreisverkehrsplatz in der Vollmersbachstraße und Göttschied ist neu asphaltiert worden. Doch Platz für einen Rad- und Gehweg direkt an der Straße gibt es nicht. Reiner Drumm. Rd

Im Etat 2026 hat der Kreis 200.000 Euro für die Planung eines Radwegs zwischen dem Kreisel in der Vollmersbachstraße und Göttschied – unabhängig vom Ausbau der K37 – eingestellt. Nach der K37-Sanierung wird im August das weitere Vorgehen erläutert.

Nach der Freigabe der Kreisstraße 37 zwischen der Vollmersbachstraße im Stadtteil Idar und dem Stadtteil Göttschied gibt es wiederholte Anfragen und auch Kritik, dass man den Ausbau ohne zeitgleichen Ausbau eines geh- beziehungsweise Radwegs umgesetzt habe.







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