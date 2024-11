Hoppstädten-Weiersbach. Premiere in Hoppstädten: Zwei Dutzend Interessierte nahmen an der Führung über den jüdischen Friedhof teil, die Hans-Jürgen München erstmals anbot. Solche Beiträge zur Erinnerungskultur seien umso wichtiger, als sich ein „importierter Antisemitismus“ in verhängnisvoller Weise mit den seit jeher in ganz Europa vorhandenen Ressentiments gegen Juden paare, sagte München.