Gemeinderat und Bürger von Stipshausen diskutieren über Optionen zur Früherkennung und Wasserversorgung bei Waldbränden. Außerdem ist der Ort auf der Suche nach einem neuen Bürgermeister. Frank Marx ist nur noch bis Ende August kommissarisch im Amt.
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Mit einer Einwohnerfragestunde begann die jüngste Sitzung des Gemeinderates. Angesichts anhaltender Waldbrandgefahr kam aus der Bürgerschaft die Anregung, zu prüfen, ob man den Funkturm des SWR auf dem Idarkopf nicht zur vorbeugenden Überwachung und Früherkennung durch entsprechende Sensorik nutzen könnte.