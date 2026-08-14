Gemeinderat Stipshausen
Gegen Brände: Hydranten und Überwachung im Wald
Ein automatisches Frühwarnsystem IQ FireWatch (AWFS), wie es bereits in anderen Bundesländern genutzt wird, könnte möglicherweis
Ein automatisches Frühwarnsystem IQ FireWatch (AWFS), wie es bereits in anderen Bundesländern genutzt wird, könnte möglicherweise auch auf dem Richtfunkturm des SWR auf dem Idarkopf installiert werden. So zumindest ein Vorschlag bei der Einwohnerfragestunde in Stipshausen.
Hermann Mosel

Gemeinderat und Bürger von Stipshausen diskutieren über Optionen zur Früherkennung und Wasserversorgung bei Waldbränden. Außerdem ist der Ort auf der Suche nach einem neuen Bürgermeister. Frank Marx ist nur noch bis Ende August kommissarisch im Amt.

Lesezeit 1 Minute
Mit einer Einwohnerfragestunde begann die jüngste Sitzung des Gemeinderates. Angesichts anhaltender Waldbrandgefahr kam aus der Bürgerschaft die Anregung, zu prüfen, ob man den Funkturm des SWR auf dem Idarkopf nicht zur vorbeugenden Überwachung und Früherkennung durch entsprechende Sensorik nutzen könnte.
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