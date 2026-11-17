Mit einem Soft Opening am ersten Tag der Betriebserlaubnis sind die Kinder der katholischen Kindertagesstätte St. Simon und Juda in den mit 1200 Quadratmetern fast doppelt so großen Neubau gewechselt. Dazu gab es am Abend eine kleine Feier.
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90 Plätze, vier altersgemischte offene Gruppen: Der Neubau der katholischen Kindertagesstätte St. Simon und Juda in der Breslauer Straße steht und die Kinder sind am Montag aus dem 600 Quadratmeter fassenden Altbau in ihr wenige Meter weiter knapp 1200 Quadratmeter großes Domizil umgezogen.