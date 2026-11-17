Katholische Kita zieht um Gedenk-Steine für einen besonderen Tag in Baumholder Sascha Saueressig 17.11.2026, 18:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Günther (4. von links) Jung dankte im Beisein von Stadtrat, Erzieherinnen um die kommissarische Leiterin Rebekka McMillan, Markus Zillig und Stefan Näher von der Bauabteilung, Architektin Annette Werle und Alexandra Ulrich-Uebel sowie Konrad Berg von der Kita gGmbH allen Beteiligten an der Umsetzung für den Neubau der katholischen Kindertagesstätte. Das Gebäude konnte am Montag nach drei Jahren Planung und Bauzeit von den Kindern in Besitz genommen werden – auch wenn der Umzug erst begonnen hat. Sascha Saueressig

Mit einem Soft Opening am ersten Tag der Betriebserlaubnis sind die Kinder der katholischen Kindertagesstätte St. Simon und Juda in den mit 1200 Quadratmetern fast doppelt so großen Neubau gewechselt. Dazu gab es am Abend eine kleine Feier.

90 Plätze, vier altersgemischte offene Gruppen: Der Neubau der katholischen Kindertagesstätte St. Simon und Juda in der Breslauer Straße steht und die Kinder sind am Montag aus dem 600 Quadratmeter fassenden Altbau in ihr wenige Meter weiter knapp 1200 Quadratmeter großes Domizil umgezogen.







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