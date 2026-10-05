Oliver Freitag hat eine Vision Gedankenküche Idar-Oberstein soll Fortschritt bringen Vera Müller 05.10.2026, 12:07 Uhr

i Oliver Freitag wünscht sich, dass die Stadt Idar-Oberstein ihre Möglichkeiten nutzt. Auch für das Biontech-Aus hat er eine Vision. Boris Roessler/dpa

Wenn der Idar-Obersteiner Oliver Freitag einen Wunsch frei hätte, würde er eine Gedankenküche Idar-Oberstein aufbauen: nicht nur reden, sondern machen – und damit das Potenzial der Stadt stärker nutzen.

Bislang ist es die erste und einzige Idee, die öffentlich ist: Könnte aus dem Biontech-Gebäude in Idar-Oberstein nach der Schließung 2028 ein KI-Forschungsstandort werden? Der Idar-Obersteiner Oliver Freitag sieht hier eine Perspektive und steht zudem mit dem Umwelt-Campus in Kontakt.







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