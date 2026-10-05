Oliver Freitag hat eine Vision
Gedankenküche Idar-Oberstein soll Fortschritt bringen
Oliver Freitag wünscht sich, dass die Stadt Idar-Oberstein ihre Möglichkeiten nutzt. Auch für das Biontech-Aus hat er eine Visio
Oliver Freitag wünscht sich, dass die Stadt Idar-Oberstein ihre Möglichkeiten nutzt. Auch für das Biontech-Aus hat er eine Vision.
Boris Roessler/dpa

Wenn der Idar-Obersteiner Oliver Freitag einen Wunsch frei hätte, würde er eine Gedankenküche Idar-Oberstein aufbauen: nicht nur reden, sondern machen – und damit das Potenzial der Stadt stärker nutzen. 

Lesezeit 1 Minute
Bislang ist es die erste und einzige Idee, die öffentlich ist: Könnte aus dem Biontech-Gebäude in Idar-Oberstein nach der Schließung 2028 ein KI-Forschungsstandort werden? Der Idar-Obersteiner Oliver Freitag sieht hier eine Perspektive und steht zudem mit dem Umwelt-Campus in Kontakt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren