Ansturm auf Obersteiner Döner Geburtstagsaktion hat alle Erwartungen übertroffen Christian Schulz 10.09.2026, 12:30 Uhr

i Familie Yurdakul bot vergangenen Freitag zu ihrem neunjährigen Jubiläum, Döner für einen Euro an. Dass die Aktion derartige Warteschlangen nach sich ziehen würde, damit haben die Betreiber nicht gerechnet. Hosser

Das Angebot war zu verlockend: Zum Geburtstag ihres Dönerlokals hatte Familie Yurdakul in der Obersteiner Fußgängerzone Döner für einen Euro angeboten. Teilweise standen Kunden drei Stunden an, Polizei und Ordnungsamt mussten ordnend eingreifen.

Mit einer Jubiläumsaktion wollte eine Dönerfamilie ihren Stammkunden zum neunjährigen Bestehen eine Freude machen. An vergangenen Freitag sollte es den Döner zum Preis von nur einem Euro geben. Dass daraus ein derartiger Ansturm entstehen würde, damit hatte die Betreiberfamilie Yurdakul allerdings nicht gerechnet.







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