Erster Schritt Neugestaltung Gebäude am Salzplatz in Birkenfeld abgerissen Niels Heudtlaß 04.05.2026, 16:38 Uhr

i Der Abriss des Gebäudes in der Salzgasse ist der Startschuss für die Neugestaltung des Salzplatzes. Jörg Herrmann

Die Stadt Birkenfeld plant seit März 2025 die Neugestaltung des Salzplatzes. Der Abriss des Gebäudes in der Salzgasse ist der Startschuss. Wie der neue Salzplatz aussehen soll.

Zahlreiche Birkenfelder haben am Samstag zugeschaut, als das Gebäude gegenüber der Kita St. Jakobus in der Salzgasse abgerissen wurde. Der Abriss ist der erste Schritt zur Neugestaltung des Salzplatzes in der Kreisstadt. Die Planung dafür wurde bereits im März 2025 in den Ausschüssen des Stadtrats vorgestellt.







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