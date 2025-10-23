Konzept steht bereits fest Gaststätte im Tierpark Birkenfeld eröffnet bald wieder 23.10.2025, 17:00 Uhr

i Diana Kebschull hat zum 1. Oktober die Gaststätte im Tierpark Birkenfeld übernommen. Am 1. März 2026 soll das Restaurant eröffnen. Niels Heudtlaß

Diana Kebschull hat die Tierpark-Gaststätte zum 1. Oktober übernommen. Nun stehen Renovierungsarbeiten an. Wie sich die Birkenfelder Gaststätte verändern wird, welches Konzept die erfahrene Gastronomin umsetzen will und wann eröffnet werden soll.

Die Gaststätte im Tierpark Birkenfeld war seit geraumer Zeit geschlossen – nun soll es unter einer neuen Pächterin wieder losgehen. Diana Kebschull hat die Gastronomie zum 1. Oktober dieses Jahres übernommen. Doch eröffnen wird die gebürtige Birkenfelderin die Gaststätte nach aktueller Planung erst am 1.







