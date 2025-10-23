Diana Kebschull hat die Tierpark-Gaststätte zum 1. Oktober übernommen. Nun stehen Renovierungsarbeiten an. Wie sich die Birkenfelder Gaststätte verändern wird, welches Konzept die erfahrene Gastronomin umsetzen will und wann eröffnet werden soll.
Lesezeit 3 Minuten
Die Gaststätte im Tierpark Birkenfeld war seit geraumer Zeit geschlossen – nun soll es unter einer neuen Pächterin wieder losgehen. Diana Kebschull hat die Gastronomie zum 1. Oktober dieses Jahres übernommen. Doch eröffnen wird die gebürtige Birkenfelderin die Gaststätte nach aktueller Planung erst am 1.