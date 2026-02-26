Lange stand die Gaststätte im Tierpark leer. Am Sonntag wird sie neu eröffnet. Bei einem Sektempfang können Besucher am Eröffnungstag das Angebot als Buffet probieren. Das bietet die neue Tierpark-Gaststätte.
Die Räumlichkeiten der Gaststätte im Birkenfelder Tierpark an der Schönwaldstraße sind teils kaum wiederzuerkennen. Eine neue Theke schmückt den vorderen Raum, gesponsert vom Tierpark-Verein, die Stühle sind neu bezogen. Im Saal im hinteren Teil der Gaststätte sieht es nun nach Restaurant aus – viel Grün auf dem Boden und den großen Bogen, der den Raum trennt, dekoriert den Saal.