26.02.2026, 14:46 Uhr

i Diana Kebschull (vorne), neue Wirtin der Tierpark-Gaststätte in Birkenfeld ist umringt von ihren Unterstützern aus Tierpark-Verein und Birkenfelder Bürgerschaft. "Ein gutes Gefühl" hat Tierparkvorsitzender Bernhard Alscher (2. von rechts) für die Zusammenarbeit. Niels Heudtlaß

Lange stand die Gaststätte im Tierpark leer. Am Sonntag wird sie neu eröffnet. Bei einem Sektempfang können Besucher am Eröffnungstag das Angebot als Buffet probieren. Das bietet die neue Tierpark-Gaststätte.

Die Räumlichkeiten der Gaststätte im Birkenfelder Tierpark an der Schönwaldstraße sind teils kaum wiederzuerkennen. Eine neue Theke schmückt den vorderen Raum, gesponsert vom Tierpark-Verein, die Stühle sind neu bezogen. Im Saal im hinteren Teil der Gaststätte sieht es nun nach Restaurant aus – viel Grün auf dem Boden und den großen Bogen, der den Raum trennt, dekoriert den Saal.







