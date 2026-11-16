Die VG Birkenfeld will zum Anfang des Jahres 2027 eine Abgabe für Gäste einführen – damit sollen Tourismusausgaben abgefangen werden. Warum das Gastgewerbe in der Verbandsgemeinde sich deswegen große Sorgen um seine Betriebe macht.
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21 Betriebe des Gastgewerbes in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld sehen in dem geplanten Gästebeitrag eine Existenzgefährdung. Dabei geht es nicht um die Erhebung des Beitrags als solches. Vielmehr kritisieren die Betriebe einen „Alleingang“ der VG Birkenfeld und Fehler in der vorgelegten Satzung zum Gästebeitrag.