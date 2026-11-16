Gefährdung der Existenz? Gastgewerbe kritisiert Gästebeitrag der VG Birkenfeld Niels Heudtlaß 16.11.2026, 17:00 Uhr

i Die VG Birkenfeld plant die Einführung eines Gästebeitrags Anfang 2027. Ob die Zimmer künftig frei bleiben, wenn es zum Gästebeitrag kommt, das befürchten 21 Gastbetriebe aus der Region. Bernd Wüstneck. picture alliance/dpa

Die VG Birkenfeld will zum Anfang des Jahres 2027 eine Abgabe für Gäste einführen – damit sollen Tourismusausgaben abgefangen werden. Warum das Gastgewerbe in der Verbandsgemeinde sich deswegen große Sorgen um seine Betriebe macht.

21 Betriebe des Gastgewerbes in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld sehen in dem geplanten Gästebeitrag eine Existenzgefährdung. Dabei geht es nicht um die Erhebung des Beitrags als solches. Vielmehr kritisieren die Betriebe einen „Alleingang“ der VG Birkenfeld und Fehler in der vorgelegten Satzung zum Gästebeitrag.







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