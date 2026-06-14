Feuer in Neubrücke Gasgrill in Vollbrand: Feuerwehr verhindert Schlimmeres Fotostudio Hosser 14.06.2026, 13:34 Uhr

i Die Feuerwehr musste einen brennenden Gasgrill in Neubrücke löschen. Christian Schulz. Hosser

Ein Gasgrill gerät in Vollbrand und löst einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Die Einsatzkräfte löschen die Flammen und sichern die Gasflasche – ein Ventil an der Gasflasche war wohl defekt.

Am Samstagabend wurden die Feuerwehren aus Hoppstädten und Dienstweiler um 20 Uhr wegen eines brennenden Gasgrills in die Robinson Road im Ortsteil Neubrücke alarmiert. Der zuerst eintreffende Wehrleiter Lars Benzel erkundete die Lage und stellte fest, dass der Gasgrill bereits in Vollbrand stand.







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