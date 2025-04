Am Freitagmorgen ist um kurz vor acht Uhr ein Gartenhaus in der Hasbachstraße in Flammen aufgegangen. Bei Ankunft der Kameraden der Feuerwache 1 stand die Hütte bereits in Vollbrand, und eine massive Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Da zwischen Gartenhaus und Straße ein gewisser Höhenunterschied besteht, musste hinsichtlich der Wasserversorgung ein größerer Aufwand betrieben werden. Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten mit zwei C-Rohren und hatten die Flammen schnell erstickt. Die Nachlöscharbeiten nahmen gute zweieinhalb Stunden in Anspruch. Mit der Wärmebildkamera wurde immer wieder auf Glutnester kontrolliert. Im Einsatz waren neben 25 Kräften der Wache 1 mit sechs Fahrzeugen der stellvertretende Wehrleiter Frank Knapp, die Polizei Idar-Oberstein und der Rettungsdienst. Verletzt wurde niemand. Die Gartenlaube wurde durch den Brand völlig zerstört.