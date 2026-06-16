Die Stadt Idar-Oberstein muss den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern umsetzen – erstmals in den Herbstferien 2026. Darüber hinaus müssen Freitagnachmittage abgedeckt werden: keine einfache Aufgabe.
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Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern auch in den Ferien und an Freitagnachmittagen rückt näher: Ab dem kommenden Schuljahr erhalten Eltern von Kindern im Grundschulalter sukzessive einen Rechtsanspruch darauf, dass ihre Kinder ganztägig betreut werden.