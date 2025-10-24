In der VG Birkenfeld fehlt ein Hallenbad. Das erschwert den Grundschulen die Durchführung des Schwimmunterrichts. Eine ganzjährige Öffnung des Freibads könnte helfen. Doch wie wäre eine Öffnung im Herbst und Winter möglich?
20 Prozent der Kinder in Deutschland zwischen sechs und zehn Jahren können nicht schwimmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Jahr 2022. Damit hat sich diese Zahl seit der letzten Umfrage dieser Art im Jahr 2017 verdoppelt.