Nach der Sanierung Ganzjährige Öffnung des Freibads in Birkenfeld? 24.10.2025, 13:00 Uhr

i Im Herbst und Winter sind die Becken des Freibads leer, sie werden auf die neue Saison vorbereitet. Das soll sich möglicherweise in Zukunft ändern. Reiner Drumm. Rd

In der VG Birkenfeld fehlt ein Hallenbad. Das erschwert den Grundschulen die Durchführung des Schwimmunterrichts. Eine ganzjährige Öffnung des Freibads könnte helfen. Doch wie wäre eine Öffnung im Herbst und Winter möglich?

20 Prozent der Kinder in Deutschland zwischen sechs und zehn Jahren können nicht schwimmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Jahr 2022. Damit hat sich diese Zahl seit der letzten Umfrage dieser Art im Jahr 2017 verdoppelt.







