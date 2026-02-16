Veitsrodt kann auch Fastnacht
Gag-Feuerwerk strapaziert die närrischen Lachmuskeln
Tolles Foto von der großen Prunksitzung in Veitsrodt: Die Garde in Action
Hosser

Stimmungsvolle Prunksitzung in Veitsrodt mit urkomischen Beiträgen, vielen Showeinlagen, Tanz und Musik. Udo Jürgens „Griechischer Wein“ wurde da kurzerhand in „Veitsrodter Markt“ umgedichtet. 

Lesezeit 3 Minuten
Veitsrodt kann nicht nur Markt, die können auch Fassenacht. Und wie! Das wurde am Samstagabend bei der Prunksitzung wieder einmal unter Beweis gestellt. Die Stimmung war bereits vor dem offiziellen Start prächtig. Ortsbürgermeisterin Julia Hagner präsentierte die jungen Garde-Mädels, die in Hawaiikostümen einen stimmungsvollen Tanz zu heißer Partymusik vorführten.

