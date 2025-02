Krimilesung und Weingenuss Gänsehautmomente begeistern im Goldenen Engel 16.02.2025, 11:00 Uhr

i Knapp 50 Gäste versammleten sich im Goldenen Engel zur ersten Krimilesung unter dem Motto "Crime and Wine" mit Autorin Alexa Christ (Hintergrund). Michael Schug

Das Organisationsteam Visit Baumholder hat mit einer Krimi-Weinprobe einen neuen Anreiz in der Veranstaltungslandschaft in Baumholder gesetzt. Auch diese Premiere im Goldenen Engel war ausverkauft.

Spannung, Genuss und eine Atmosphäre, die zum Eintauchen in geheimnisvolle Geschichten einlädt: Die erste Krimilesung im Kulturzentrum Goldener Engel in Baumholder war ein unvergessliches Erlebnis, berichtet Organisator Michael Schug. Im Saal des ausverkauften Museums kamen rund 50 Gäste zusammen, um sich von der renommierten Moderatorin Alexa Christ in die düstere Welt spannender Krimi-Kurzgeschichten entführen zu lassen.

