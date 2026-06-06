Die Brühlhalle füllte sich mit mehr als 240 Gästen. Und die wollten mit dem VfR feiern: zwei Vize-, vier Meistertitel und fünf Aufsteiger galt es, für ihre Leistungen zu ehren. Und es wurde ein emotionaler Abend mit besonderen Momenten.
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Sportliche Höchstleistungen gibt es immer wieder. Dass sich in einem Verein die Erfolge in einem Jahr häufen, ist eher außergewöhnlich. Und so hatte der VfR Baumholder zu einer gemeinsamen Meisterschaftsfeier für seine Titelträger im Frauen-, Jugend- und Männerfußball sowie die Vize-Weltmeisterinnen der Cheerleader der Startgemeinschaft aus Idarer TV und VfR eingeladen.