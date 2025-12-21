Gewaltorgie in Idar Gab es in der Wohnung tatsächlich Drogen? Günter Schönweiler 21.12.2025, 08:00 Uhr

Im Prozess um die Gewaltorgie in Idar nähert sich das Landgericht Bad Kreuznach langsam den entscheidenden Fragen. Am sechsten Verhandlungstag standen weitere Zeugenvernehmungen auf der Agenda.

Die Beweisaufnahme im Strafverfahren am Landgericht Bad Kreuznach wegen versuchten schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl neigt sich dem Ende zu. Am sechsten Verhandlungstag standen weitere Zeugenvernehmungen, Klärung von Rechtsfragen und die psychiatrischen Gutachten im Vordergrund.







