Steinschlag in Idar-Oberstein
Fußweg in die Kama bleibt vorerst gesperrt
Eine weitere Baustelle in der Stadt: Bis auf Weiteres bleibt die Treppe vom Umspannwerk Weinsau hinunter zum Parkplatz in der Kama wegen Steinschlaggefahr gesperrt.
Thomas Brodbeck

Wanderer und Spaziergänger, aufgepasst: Diese Zuwegung ins beliebte Naherholungsgebiet ist bis auf Weiteres nicht begehbar.

Die angespannte Haushaltssituation der Stadt Idar-Oberstein führt jetzt auch zu Umwegen: Die Treppe vom Umspannwerk an der ehemaligen Weinsauschule hinab zum Parkplatz „In der Kammer“, unter anderem Zuwegung zum Premiumwanderweg „Rund um die Kama“, zur Gaststätte „Kammerhof“ und überhaupt zum beliebten Naherholungsgebiet, bleibt nach Angaben der Stadt wegen eines Felsabgangs bis auf Weiteres gesperrt.

