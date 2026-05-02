Celina Dietz (18) übt Kritik Fußgängerzone Oberstein: Warum schauen wir alle weg? Vera Müller 02.05.2026, 12:54 Uhr

i Obdachlose, stark alkoholisierte Menschen: Warum reagiert eigentlich niemand, wenn Menschen im öffentlichen Raum Hilfe brauchen? Das fragt sich die Idar-Obersteinerin Celina Dietz. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Eine junge Frau bemerkt in der Fußgängerzone Oberstein einen Mann, der Hilfe braucht. Alle schauen weg – sie nicht. Celina Dietz handelt und schüttelt angesichts der Ignoranz der anderen Passanten den Kopf.

Celina Dietz schüttelt den Kopf. Ein Erlebnis in der Fußgängerzone lässt sie nicht los. Sie ging vor einigen Tagen gegen 16 Uhr durch die Obersteiner Fußgängerzone. Auf der Höhe der Buchhandlung Schulz-Ebrecht/Sushibar lief ein Mann taumelnd (offenbar stark alkoholisiert) von links nach rechts.







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