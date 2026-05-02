Eine junge Frau bemerkt in der Fußgängerzone Oberstein einen Mann, der Hilfe braucht. Alle schauen weg – sie nicht. Celina Dietz handelt und schüttelt angesichts der Ignoranz der anderen Passanten den Kopf.
Lesezeit 2 Minuten
Celina Dietz schüttelt den Kopf. Ein Erlebnis in der Fußgängerzone lässt sie nicht los. Sie ging vor einigen Tagen gegen 16 Uhr durch die Obersteiner Fußgängerzone. Auf der Höhe der Buchhandlung Schulz-Ebrecht/Sushibar lief ein Mann taumelnd (offenbar stark alkoholisiert) von links nach rechts.