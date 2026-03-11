Weg über Naheüberbauung Fußgänger in Idar-Oberstein tappen im Dunkeln Vera Müller 11.03.2026, 07:38 Uhr

i Sturzgefahr und Angstraum: Die Fußgängerbrücke von der Hauptstraße in die Wilhelmstraße ist aktuell nicht beleuchtet. dpa/Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Abends das Stadttheater besuchen? Könnte sein, dass man je nach Uhrzeit im Dunkeln steht, wenn man die Fußgängerbrücke in die Wilhelmstraße benutzt. Kein guter Zustand und gefährlich, mahnt Ex-Stadträtin Sabine Brunk.

Sabine Brunk aus Göttschied schüttelt den Kopf: Dieser Tage besuchte sie eine Veranstaltung im Stadttheater in Oberstein und nutzte die Fußgängerbrücke von der Hauptstraße in die Wilhelmstraße, die über die Naheüberbauung führt. „Dabei musste ich feststellen, dass die Beleuchtung auf der Brücke nicht funktioniert.







Artikel teilen

Artikel teilen