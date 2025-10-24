Partnerschaft Warcq-Baumholder: Fußballer erinnern an erste Begegnung vor 50 Jahren
Mit zwei Reisegruppen sind die Vertreter aus Baumholder in die Partnerstadt Warcq gefahren, um dort das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu feiern. Ein Fußballspiel einer AH-Vertretung des VfR spielte gegen „La Joyeuse“.
Das silberne Partnerschaftsjubiläum der Städte Baumholder und Warcq im Jahre 2000 ist in Baumholder gefeiert worden. Daher wurden die Feierlichkeiten aus Anlass der 50-jährigen Städtepartnerschaft nun in der Ardennenstadt begangen.So ließen sich Stadtbürgermeister Günther Jung und seine Frau gemeinsam mit einer Abordnung des Partnerschaftskomitees von Martin Bongard in einem Kleinbus in die Partnerstadt fahren.