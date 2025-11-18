Aktionstag in VG Birkenfeld Funktionierende, klimaneutrale Heizungen erkunden Tobias Prietzel 18.11.2025, 13:00 Uhr

i Christoph Dohm präsentierte den Besuchern seine Wärmepumpe, die selbst bei voller Leistung kaum hörbar ist. Tobias Prietzel

Beim Aktionstag der Verbandsgemeinde Birkenfeld gab es Einblicke in moderne energetisch sanierte Wohnhäuser und die dort genutzten Heizungsanlagen. Hausbesitzer standen Rede und Antwort – und Bürger nutzten dies, um sich zu informieren.

Viele Besucher nutzten am Wochenende den Aktionstag „Offene Heizungskeller“, um sich direkt vor Ort ein Bild von modernen Heiztechnologien zu machen. Private Gastgeber öffneten ihre Kellerräume, erklärten Anlagen, Umbauten und Kosten und berichteten offen über ihre Erfahrungen.







