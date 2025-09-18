Wenn die Kelten mehrmals im Jahr auf der Altburg einziehen - dann ist das ein Spektakel, das viele Besucher anzieht. Zum Sommerabschied wird am 31. Oktober noch das Samhain-Fest gefeiert.
Die Altburg bei Bundenbach erwachte am vergangenen Wochenende wieder zum Leben – und lädt für Donnerstag, 31. Oktober, zur öffentlichen Samhain-Feier als Jahresabschluss ein. Samhain, das keltische Neujahr, markiert den Übergang vom hellen Halbjahr in die dunkle Jahreszeit: große Feuer, Lichter zu Ehren der Ahnen und kleine Gaben für die Welt „drüben“ gehören dazu.