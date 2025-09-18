Kelten auf der Altburg Funken sprühen an der Feldesse Sebastian Schmitt 18.09.2025, 11:00 Uhr

i Gemeinsam am Ofen: Die Lagergruppe um Alexandra Fey (5. von links) zieht frisch gebackenes Brot aus dem selbstgebauten Lehmbackofen – duftender Alltag im Keltendorf. Sebastian Schmitt

Wenn die Kelten mehrmals im Jahr auf der Altburg einziehen - dann ist das ein Spektakel, das viele Besucher anzieht. Zum Sommerabschied wird am 31. Oktober noch das Samhain-Fest gefeiert.

Die Altburg bei Bundenbach erwachte am vergangenen Wochenende wieder zum Leben – und lädt für Donnerstag, 31. Oktober, zur öffentlichen Samhain-Feier als Jahresabschluss ein. Samhain, das keltische Neujahr, markiert den Übergang vom hellen Halbjahr in die dunkle Jahreszeit: große Feuer, Lichter zu Ehren der Ahnen und kleine Gaben für die Welt „drüben“ gehören dazu.







Artikel teilen

Artikel teilen