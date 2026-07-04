Happy End in Idar-Oberstein Fundkatze Tara (19) fährt heute mit Taxi nach Thüringen Vera Müller 04.07.2026, 05:21 Uhr

i Katze Tara wird am 4. Juli 19 Jahre alt. Und an diesem Tag findet sie endlich ihre Familie wieder. Die Reise geht von Idar-Oberstein nach Thüringen. Sabrina Zakel

Katze Tara feiert am 4. Juli ihren 19. Geburtstag. Was könnte es für ein schöneres Geburtstagsgeschenk geben, als diesen Tag wieder im Kreis ihrer Familie verbringen zu dürfen? Seit 2017 war das Tier verschwunden. Eine tierisch schöne Geschichte...

Ein kleines Wunder, das zu Tränen rührt: Katzen-Dame Tara, mittlerweile stolze 19 Jahre alt, findet nach vielen Jahren wieder zurück zu ihrer Familie. Eine lange Geschichte mit Happy End, die nur durch den Einsatz vieler Tierfreunde zustande kam.Der Reihe nach: Tara kam im Juni als Fundkatze ins Tierheim Oberstmuhl.







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