Piano-Größen in Herrstein Fulminantes Abschlusskonzert der Edelsteinserenade Ingrid Raagaard 16.11.2026, 15:00 Uhr

i Anna (links) und Ines (rechts) Walachowski begeisterten in Herrstein am Flügel. Ingrid Raagaard

Anna und Ines Walachowsky begeistertenh zum Abschluss der Delseteinserenafde in Herrstein bei trübem Wetter draußen mit sonnigen Tönen, etwa Mendelssohn Bartholdys „Sommernachtstraum“. Für ihren Auftritt gab es stehende Ovationen.

Die diesjährige Edelsteinserenade endete am Sonntag in Herrstein mit „Rhapsody in Blue“, einem vierhändigen Klavierabend, der an Virtuosität kaum zu übertreffen war. Die beiden Pianistinnen und Schwestern Anna und Ines Walachowski begeisterten das Publikum mit einem bezaubernden Programm.







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