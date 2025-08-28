Auf Antrag der Hochschule Trier wurde der Idar-Obesrteiner Rechtsanwalt Dr. Oliver Conradt zum Honorarprofessor am Umwelt-Campus Birkenfeld ernannt. Eine Ehrung, die seit Bestehen des Campus im Jahr 1996 erst vier Mal vergeben wurde. Dass so wenige diese Auszeichnung bislang erhielten, ist kein Wunder, wenn man das aufwändige, komplizierte und von externen Gutachtern geprüfte Verfahren kennt, an dessen Ende das Okay der Staatskanzlei steht.

Doch für den Idar-Obersteiner Juristen betrieb die Hochschule gerne den Aufwand, den er sich mit seinem Engagement und Wissen verdient hatte. Seit 2017 ist Conradt Lehrbeauftragter am Umwelt-Campus und unterrichtet dort unter anderem Versicherungsrecht, Zivilprozessrecht und Erbrecht. Dass der 56-Jährige bei der Evaluation regelmäßig hervorragend bewertet wird, liegt sicher auch daran, dass er jedes Jahr mit seinen Studenten Exkursionen zu Gerichten in Idar-Oberstein, Bad-Kreuznach, Kaiserslautern oder Saarbrücken unternimmt. „Dabei sind die Richter sehr hilfsbereit, indem sie Verhandlungen unserem Vorlesungsthema entsprechend auf die Exkursionstage legen“, lobt Conradt die Zusammenarbeit.

Auch vielfältig sozial engagiert

Aber nicht nur die Studenten profitieren von dem Wissen und der Erfahrung des Juristen, auch für ihn ist es immer wieder aufs Neue eine Bereicherung: „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man merkt, dass bei den Studenten am Ende des Semesters etwas hängengeblieben ist. Und ja, ich kann sagen, dass ich meinen Traumberuf gefunden habe – als Anwalt, und mit meiner Tätigkeit an der Hochschule – man merkt dem charismatischen Juristen an, dass diese Worte vom Herzen kommen.

Dabei standen ihm nach seinem Studium mit zwei Prädikatsexamina viele Möglichkeiten offen: Er hätte an der Universität des Saarlandes bleiben können und hatte bereits eine Zusage zur Stelle eines Notarassessors. Doch letztlich entschied er sich für die Anwaltstätigkeit, „denn es ist schön, Menschen helfen zu können“, beschreibt der neu ernannte Professor seinen Beruf, der für ihn auch seine Passion ist und in dem man nie auslernt. Im Jahr 2012 absolvierte er noch einen Masterstudiengang Versicherungsrecht an der Universität Münster.

Trotz seines beruflichen Engagements bleibt ihm noch Zeit für durchaus herausfordernde Nebentätigkeiten: Es ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG, eine Bank der Regionen mit einer Bilanzsumme von mehr als drei Milliarden Euro. Sozial engagiert er sich seit Jahren im Lions Club Idar-Oberstein, wo er seit Jahren im Vorstand tätig ist und 2018 bereits die Position des Präsidenten bekleidete.

Vom Justizministerium wurde er zum Prüfer für das 1. und 2. Staatsexamen bestellt. Seit 2020 trägt er zudem für mehrere Wochen im Jahr die Uniform als Reserveoffizier der Bundeswehr. Auf der Hardthöhe in Bonn wirkt er als Jurist im Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleitung der Bundeswehr im Bereich Boden- und Gewässerschutz.

Dank für den beruflichen Freiraum

Conradts Dank galt insbesondere seinen Kollegen: „Denn Grundlage für meine Tätigkeit am Umwelt-Campus ist maßgeblich auch die in der Kanzlei erworbene Qualifikation und Erfahrung. Hier ist der Einzelne nur so gut wie die Gemeinschaft. Ohne die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit meinen Sozien Jürgen Roth und Andreas Pees, den anderen sechs hoch-engagierten und qualifizierten Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen sowie dem tollen Team von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hätte ich nicht den Freiraum für die Tätigkeit an der Hochschule. Und so weiß ich, dass die Honorarprofessur in gewisser Weise auch die Kanzlei insgesamt auszeichnet.“

Und noch etwas ist dem gebürtigen Idar-Obersteiner wichtig: „Vielen Menschen hier in der Region ist gar nicht bewusst, welches Juwel wir mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld besitzen. Weltweit hat sich die Hochschule einen Leuchtturmstatus in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz erarbeitet. Die vielfältigen Kooperationen, insbesondere vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS), sind außergewöhnlich und herausragend. Somit sollten wir alle, die am Umwelt-Campus tätig sind oder studieren, uns als Markenbotschafter verstehen, um ihn und sein hochkarätiges Angebot im Bildungsbereich und seine vielfältige Zusammenarbeit mit Firmen bekannter zu machen.“

Besonders dankbar ist Oliver Conradt Dekan Prof. Klaus Helling, Prof. Klaus Rick sowie Prof. Frank Immenga für deren Unterstützung auf dem Weg zur Honorarprofessur. Und abschließend, ganz still, merkt er an: „Es wäre schön, hätte mein während Corona verstorbener Vater das noch erleben dürfen. Ihm widme ich diesen Titel.“

Bleibt als Letztes noch die Frage, wie sich der neu ernannte Honorarprofessor von all seinen Pflichten, Tätigkeiten und seiner Arbeit entspannt: „Heute Abend koche ich zusammen mit meinem Sohn für die Kanzlei, und ab morgen freue mich auf den angekündigten Regen, denn dann sprießen die Pilze.“ Denn: Kochen und Pilzesammeln sind seine private Leidenschaft.